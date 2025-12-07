Napoli, Conte: "Grazie ai giocatori. Avevamo 5 partite dure, potevano farci il c**o. Non vado oltre"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus, parlando così del ciclo di partite che ha affrontato la capolista: "Ci sono situazioni che potrebbero ammazzare chiunque, ma non noi. Meriti ai calciatori, che si sono caricati di grandi responsabilità dimostrando una crescita da uomini. L'entusiasmo che esce da loro è evidente, altrimenti non fai queste vittorie".

Grande reazione alle difficoltà.

"La squadra ha reagito. Ha reagito e lo sta facendo. Speriamo a breve di recuperare Gutierrez. Spero che tra due partite anche Lobo possa essere recuperato, gli altri sono lungodegenti. I ragazzi stanno facendo cose di cui il tifoso dovrebbe essere orgoglioso. Ripeto: c’è stata una crescita lampante, hanno capito il momento e si sono fatti carico di responsabilità. Tutti, dai ragazzi napoletani a Juan Jesus. Posso dire solo grazie, grazie, grazie. È merito loro: uno può indicare la rotta, ma loro la stanno seguendo con grande impegno. Al di là della vittoria contro una grande squadra come la Juve, è facile dire che si vuole vincere, ma c’è l’avversario. Oggi il tifoso deve essere davvero contento di chi lo rappresenta in campo. Dal primo all’ultimo. C'erano 5 partite dure e non era semplice, potevano farci il … Non vado oltre".

