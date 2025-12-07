Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani

Sarà Inter-Genoa ad aprire la domenica della Serie A Women. Il tecnico delle nerazzurre Piovani per questa gara dopo la sosta per le nazionali cambia una sola giocatrice rispetto alla gara vinta in casa della Lazio: in mezzo al campo infatti ci sarà Tomasevic al posto di Santi al fianco di Csiszar con Glionna e Merlo confermate sulle corsie laterali. In difesa spazio al terzetto classico con Bowen, Milinkovic e Ivana Andres, mentre in avanti Magull e Vilhjalmsdottir saranno a supporto di Wullaert.

Nel Genoa il tecnico De La Fuente sceglie un modulo più offensivo con Bahr affiancata da Monterubbiano e Massa in avanti. A centrocampo Bettalli affianca Cinotti e Hilaj, mentre in difesa Acuti e Vigilucci saranno le terzine con Lipman e Giles davanti a Forcinella. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-4-2-1): Rúnarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Tomasevic, Csiszar, Glionna; Magull, Vilhjalmsdottir; Wullaert. A disposizione: Piazza, Belli, Pleidrup, Santi, Bugeja, Van Djik, Robustellini, Detruyer, Schough, Bartoli, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani

Genoa (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Lipman, Giles, Acuti; Bettalli, Hilaj, Cinotti; Monterubbiano, Bahr, Massa. A disposizione: Marchetti, Korenciova, Abate, Cuschieri, Sondergaard, Ferrara, Curraji, Bargi, Parolo, Giacobbo, Mele, Lucafo. Allenatore: Sebastian De La Fuente

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Genoa ore 12:30

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

* una gara in più