Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"

Si è parlato molto sui social di un post partita ad alta tensione e, in effetti, i tifosi granata accorsi allo stadio oggi pomeriggio hanno fischiato sonoramente la squadra e mister Raffaele per un pareggio che complica sensibilmente i piani della Salernitana in chiave promozione diretta, ancor di più dopo le vittorie di Benevento nelle gare delle 17:30. Tuttavia non corrispondono al vero le voci di un Faggiano contestato dal pubblico all'esterno della tribuna. Ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo alla redazione di TuttoSalernitana: "Non c'è stato nessun momento di tensione, ho ritenuto opportuno ascoltare lo sfogo dei tifosi dopo una partita che purtroppo non abbiamo vinto pur avendo creato diverse occasioni da gol.

Mi hanno detto più volte che è un periodo storto, hanno ragione e sono d'accordo con loro. Li ho esortati a sostenerci sempre, in questo momento dobbiamo essere tutti uniti per non gettare via quello che di buono la squadra ha fatto sino a oggi. Ora concentriamoci sulle prossime due partite, ci sono ancora tanti punti in palio e c'è bisogno del sostegno di ciascuna componente per riprendere il percorso".