Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

DIMARCO, ALTRE SIRENE INGLESI. INTER, AUSILIO SMENTISCE L'IPOTESI-NEYMAR

Per Federico Dimarco, esterno dell’Inter, tornano a farsi sentire le sirene di mercato da Manchester. Già lo scorso anno l’allenatore dello United, Ruben Amorim, aveva provato a convincerlo, e nelle prossime finestre di mercato potrebbe tornare alla carica. Tuttavia l'esterno italiano ha le idee chiare e intende restare in nerazzurro, scrive Tuttosport. Il sogno del laterale mancino resta quello di chiudere la carriera nella squadra del cuore: l’Inter. La società non vuole rischiare di perderlo e Marotta e Ausilio sono già al lavoro sul rinnovo del contratto fino al 2029, due anni in più rispetto all’attuale scadenza del 30 giugno 2027. In Serie A, un esterno come Dimarco è una rarità.

Intanto sempre in casa Inter arriva una precisazione da parte del direttore sportivo Piero Ausilio, che nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha smentito le voci del possibile interessamento nerazzurro per il brasiliano Neymar: "Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata". Sul proprio futuro e sul corteggiamento da parte dei club arabi: "C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui".

Su Lookman e Koné, ha poi aggiunto: "Ci abbiamo provato con Lookman - ha ammesso - convinti che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. Koné? C’è stato un contatto, poi la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf".

Giovanni Bia, agente che segue tra gli altri l'esterno della Juventus e della nazionale italiana Andrea Cambiaso, è intervenuto a Stile TV. Queste le sue parole sul bianconero: "Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perché il City ha avuto diversi infortunati ed ha dovuto mettere soldi su altri giocatori. E’ un po' come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette a disposizione sempre per la Juventus. Spesso la Juve lo faccia giocare nel proprio ruolo, ma si mette a disposizione ed è giusto che sia così".

Poi su Maripan, che Bia ha portato al Torino: "Maripan è il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. E’ maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano. Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perché lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra! Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma sì ha ancora ampi margini di miglioramento.

Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemović, in una intervista rilasciata a Tuttosport parla dell'interesse delle big sul suo conto: "Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo".

L'agente di mercato, Beppe Bozzo, intervistato da Tuttosport ha svelato alcuni retroscena legati all'attaccante del Como, Alvaro Morata. Nel 2017, Morata fu a un passo dal Milan. "La proprietà cinese lo voleva fortemente, ma i ritardi nel closing bloccarono tutto. Lui desiderava tornare in Italia, ma non fu possibile". Bozzo conferma che nel 2023 Morata è stato vicino a un terzo ritorno a Torino: "Lo voleva Giuntoli, eravamo d’accordo su tutto. Ma davanti c’era troppa affollamento e non si riuscì a trovare la collocazione giusta. Alvaro ci sperava davvero".

GRAHAM POTTER STA PER FIRMARE CON LA SVEZIA. BORINI AL SALFORD. HATEBOER, UFFICIALE IL PASSAGGIO DAL RENNES AL LIONE. BOUNOU, NIENTE SIVIGLIA: RINNOVA CON L'AL HILAL



Graham Potter nuovo commissario tecnico della Svezia, la trattativa procede spedita. Secondo la stampa inglese e in particolare la BBC, l'ex allenatore di Chelsea e West Ham sta per diventare il nuovo allenatore della nazionale svedese.

Nuova tappa nella carriera di Fabio Borini. L'ex attaccante di Roma, Parma, Milan, Verona e Sampdoria, svincolato da questa estate, ha firmato con il Salford City. Club inglese di quarta divisione, di proprietà dell'imprenditore di Singapore, Peter Lim, ma in percentuali minori anche di David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville e Phil Neville.

Hans Hateboer è un nuovo giocatore del Lione: l'ex giocatore dell'Atalanta lascia il Rennes si trasferisce in prestito grazie alla regola del joker, una formula che consente ai club francesi di rinforzarsi fuori finestra di mercato in caso di necessità specifiche. Dopo mesi difficili dunque Hateboer potrà rilanciarsi alla corte di Paulo Fonseca.

L’Al Hilal ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di Yassine Bounou fino al 2028. Il portiere marocchino, 34 anni, è ancora uno dei migliori del mondo, come dimostrato durante l’ultimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove è stato uno dei pilastri della squadra. Il Siviglia, club dove Bounou ha militato dal 2019 al 2023, sperava di poter riportare il portiere in Spagna già nel 2026, quando sarebbe scaduto il contratto firmato in Arabia Saudita subito dopo la Supercoppa contro il Manchester City (si trasferì per circa 20 milioni di euro). Nonostante il legame affettivo con gli andalusi, Bono ha però scelto di proseguire la sua esperienza in Medio Oriente per almeno altri tre anni.