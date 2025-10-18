Ancora un crollo per la Samp: silenzio stampa e Donati in bilico. Serata storica per l'Entella

Non sarà una notta serena nella Genova blucerchiata. La Sampdoria infatti è tornata a mostrare la sua peggior versione a Chiavari in un inedito derby contro la Virtus Entella. La squadra di Massimo Donati non è mai stata in partita contro quella di Andrea Chiappella: il 3-1 finale sta anche stretto ai Diavoli Neri che hanno dominato in lungo e largo la sfida ottenendo tre punti preziosi e soprattutto una vittoria di prestigio che il tecnico biancocelesti ha definito storica, mentre il patron Antonio Gozzi l'ha definita come "una serata che passerà agli annali".

Diverso lo spirito in casa Sampdoria con la società che ha deciso per il silenzio stampa, la tifoseria in subbuglio che ha contestato non solo la proprietà - come avviene ormai da mesi -, ma anche squadra e tecnico durante e dopo l'ennesima brutta figura dell'ultimo anno e mezzo.

A pagare per tutti potrebbe così essere il tecnico Massimo Donati, già in passato finito in bilico, che dopo la vittoria sul Pescara prima della pausa sembrava avesse trovato la quadra per rimettere in moto la squadra e portarla via dai bassifondi della Serie B. E invece a Chiavari la Sampdoria è nuovamente crollata sui propri errori, le proprie debolezze - soprattutto mentali - cogliendo la quinta sconfitta in otto giornate con il rischio di riscivolare all'ultimo posto al termine di questa tornata di campionato. La società si è presa tempo per riflettere sulla sua posizione e solo nelle prossime ore sapremo se ci sarà un cambio in panchina, per provare a dare una scossa, oppure si darà ancora fiducia a un allenatore esordiente nella categoria con la speranza che possa tirare fuori la squadra dalle attuali difficoltà.