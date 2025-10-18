Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"

In vista di Roma-Inter ha parlato ai microfoni di Dazn il portiere dei giallorossi Mile Svilar, il quale ha toccato diversi temi. Queste le sue parole: "Noi non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. Che Serie A sarà? Ci sono tante ottime squadre. L'Inter è da anni la più forte ma anche Napoli e Milan stanno facendo bene".

Come giudica Ferguson e Dovbyk?

"Sono due attaccanti diversi ma con tante qualità, possono segnare tanto. Sono certo che presto Ferguson si sbloccherà, spero che entrambi possano fare tanti gol. Soulé? Matias è fortissimo, lavora bene ogni giorno. Non ho mai avuto dubbi su Soulé, fin dal primo allenamento. Ora dimostra il suo talento anche in partita, è quello che è migliorato di più".

Quando conteranno i numeri della classifica?

"Verso marzo, qundo il campionato entrerà nella fase finale. Ora è troppo presto".

Qual è il primo bilancio su Gasperini?

"Quando giocavo contro l'Atalanta percepivi la difficoltà nel vincere contro di loro, il mister sta trasmettendo una mentalità vincente, è un allenatore fantastico".