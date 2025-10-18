Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"

Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il Paris Saint-Germain rischia tutto andando sotto nel punteggio fino all'1-3 contro lo Strasburgo, poi rimonta e strappa un pazzo 3-3 al Parco dei Principi. Non il miglior modo di ripartire per la squadra di Luis Enrique dopo la sosta per le Nazionali: nel weekend le inseguitrici, a partire dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, possono provare un primo sorpasso.

Il difensore del PSG, Lucas Hernandez, al termine della sfida ha parlato alla Ligue 1+ dei problemi avuti oggi dalla sua squadra: "Non avremmo dovuto subire quel gol (all'inizio del secondo tempo)" - ammette - ". Essere sotto di due gol non è facile. Volevamo vincere questa partita, ma purtroppo siamo riusciti solo a pareggiare. Dobbiamo riposare e recuperare le forze per la partita di martedì (contro il Leverkusen, in Champions, n.d.r.)".

Una riflessione ulteriore sulla fase difensiva: "Stiamo subendo gol che non dovremmo subire. Dobbiamo essere più solidi di così. Se vogliamo lottare per questo campionato, dobbiamo essere più aggressivi. Lo Strasburgo ha giocato una grande partita", le sue parole. Difesa sotto auto-accusa dunque, a poche settimane dall'addio di Gigio Donnarumma, accasatosi al Manchester City e più volte salvatore della porta dei parigini nella passata stagione.

Articoli correlati
Lucas Hernandez elogia il rivale Nuno Mendes: "È il miglior terzino sinistro del... Lucas Hernandez elogia il rivale Nuno Mendes: "È il miglior terzino sinistro del mondo"
Pavard all'OM, Lucas Hernandez incredulo e divertito: "Amico mio, cosa hai fatto?"... Pavard all'OM, Lucas Hernandez incredulo e divertito: "Amico mio, cosa hai fatto?"
Lucas Hernandez mette a tacere i rumors: “La prossima stagione sarò al PSG” Lucas Hernandez mette a tacere i rumors: “La prossima stagione sarò al PSG”
Altre notizie Calcio estero
Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"... Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"
Graham Potter ct della Svezia, ci siamo: sta per firmare, succederà a Tomasson Graham Potter ct della Svezia, ci siamo: sta per firmare, succederà a Tomasson
Il Benfica avanza in Coppa di Portogallo: 2-0 al Chaves. Mourinho: "Non sono contento"... Il Benfica avanza in Coppa di Portogallo: 2-0 al Chaves. Mourinho: "Non sono contento"
Il PSG si scopre vulnerabile, Luis Enrique: "Devo gestire i cali di forma per la... Il PSG si scopre vulnerabile, Luis Enrique: "Devo gestire i cali di forma per la sosta"
Protesta per Villarreal-Barça a Miami: tardato l'inizio di Oviedo-Espanyol. Censura... Protesta per Villarreal-Barça a Miami: tardato l'inizio di Oviedo-Espanyol. Censura in TV
Lione, Textor condannato a pagare 97 milioni ad Iconic: "Farò ricorso" Lione, Textor condannato a pagare 97 milioni ad Iconic: "Farò ricorso"
Una pausa per Guardiola? Ora c'è una data: "Dal 2035 inizierò a pensarci" Una pausa per Guardiola? Ora c'è una data: "Dal 2035 inizierò a pensarci"
Incredibile a Parigi, il PSG va sotto 1-3, poi riprende lo Strasburgo sul 3-3 Incredibile a Parigi, il PSG va sotto 1-3, poi riprende lo Strasburgo sul 3-3
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
2 Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
3 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
4 Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"
5 18 ottobre 1998, Salas e Sergio Conceicao segnano i primi gol in Serie A: 5-3 all'Inter
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.1 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.2 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"
Immagine news Serie A n.4 Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"
Immagine news Serie A n.5 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
Immagine news Serie A n.6 Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Immagine news Serie B n.2 Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
Immagine news Serie B n.3 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.5 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.6 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.3 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?