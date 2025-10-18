Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"

Il Paris Saint-Germain rischia tutto andando sotto nel punteggio fino all'1-3 contro lo Strasburgo, poi rimonta e strappa un pazzo 3-3 al Parco dei Principi. Non il miglior modo di ripartire per la squadra di Luis Enrique dopo la sosta per le Nazionali: nel weekend le inseguitrici, a partire dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, possono provare un primo sorpasso.

Il difensore del PSG, Lucas Hernandez, al termine della sfida ha parlato alla Ligue 1+ dei problemi avuti oggi dalla sua squadra: "Non avremmo dovuto subire quel gol (all'inizio del secondo tempo)" - ammette - ". Essere sotto di due gol non è facile. Volevamo vincere questa partita, ma purtroppo siamo riusciti solo a pareggiare. Dobbiamo riposare e recuperare le forze per la partita di martedì (contro il Leverkusen, in Champions, n.d.r.)".

Una riflessione ulteriore sulla fase difensiva: "Stiamo subendo gol che non dovremmo subire. Dobbiamo essere più solidi di così. Se vogliamo lottare per questo campionato, dobbiamo essere più aggressivi. Lo Strasburgo ha giocato una grande partita", le sue parole. Difesa sotto auto-accusa dunque, a poche settimane dall'addio di Gigio Donnarumma, accasatosi al Manchester City e più volte salvatore della porta dei parigini nella passata stagione.