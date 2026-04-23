L'ex Vieira spinge Gyokeres: "Sarà l'uomo della provvidenza in questo finale di stagione"

La leggenda dell'Arsenal, Patrick Vieira, si è detto convinto che Viktor Gyökeres giocherà un ruolo cruciale nell'ultimo mese della stagione in una intervista concessa al sito ufficiale dei Gunners. L'attaccante svedese, approdato ai Gunners dallo Sporting lo scorso anno, è diventato rapidamente il punto di riferimento offensivo della squadra, trascinandola con ben 18 reti già messe a segno in questa stagione 2025/26.

Vieira ha lodato non solo il fiuto del gol del giocatore, ma soprattutto il suo spirito di sacrificio per il gruppo: "Lo vedo lavorare duramente anche in fase di non possesso, è un vero uomo squadra. Spesso compie i movimenti giusti per creare spazi, anche quando il pallone non arriva. Mi piacciono molto la sua energia e l'atteggiamento che mostra ogni volta che scende in campo".

L'ex capitano dell'Arsenal crede che il meglio debba ancora venire e non ha dubbi sull'impatto che Gyökeres avrà nel finale di campionato. "Penso che abbia ancora molto da dare rispetto a quanto abbiamo visto finora", ha concluso Vieira. "Continuerà a segnare gol pesanti, non ho alcun dubbio su questo". Sul momento di flessione della squadra ha aggiunto: "Voglio che si ricordino dove sono e perché ci sono arrivati. Sono in testa alla classifica, sono in semifinale di Champions League, e non si può raggiungere questo livello senza qualità, senza spirito di squadra e senza unità."