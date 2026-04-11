Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tonfo Arsenal, Gyokeres se la prende col campo: "Era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"

Tonfo Arsenal, Gyokeres se la prende col campo: "Era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 22:26Calcio estero
Simone Lorini

Viktor Gyokeres, oggi ancora in gol con la maglia dei Gunners, si è lamentato della qualità del terreno di gioco dell'Emirates Stadium dopo la sconfitta casalinga dell'Arsenal per 2-1 contro il Bournemouth. "Alla fine della partita abbiamo avuto delle discrete occasioni", ha dichiarato l'attaccante, autore dell'unico gol dei Gunners su calcio di rigore. Secondo la punta, i dettagli tecnici hanno fatto la differenza nei momenti chiave della rimonta fallita.

"Il campo era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"
"Il campo era forse un po' troppo asciutto, a dire il vero, e questo non ci ha aiutati", ha ammesso Gyokeres analizzando le difficoltà nel giro palla. Tuttavia, lo svedese non ha voluto cercare troppe scuse per il risultato finale: "Come ho detto, dobbiamo tutti fare meglio e dobbiamo essere più cinici nello sfruttare le occasioni che creiamo".

Al di là delle condizioni del manto erboso (l'Arsenal peraltro giocava in casa, ndr), la sconfitta contro il Bournemouth conferma un trend preoccupante per l'Arsenal, che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate tra tutte le competizioni. La squadra di Arteta sembra aver perso la brillantezza dei mesi scorsi e ora deve fare i conti con una possibile rimonta del City, che domani avrà una bella occasione per riavvicinarsi in classifica.

Articoli correlati
Sporting-Arsenal è la partita di Gyokeres. Rui Borges: "Sarà accolto benissimo" Sporting-Arsenal è la partita di Gyokeres. Rui Borges: "Sarà accolto benissimo"
Svezia, Gyokeres punge la Polonia: "Abbiamo tutte le possibilità di qualificarci... Svezia, Gyokeres punge la Polonia: "Abbiamo tutte le possibilità di qualificarci al Mondiale"
Finalmente Gyokeres, doppietta da sub in Arsenal-Sunderland: Arteta lo coccola Finalmente Gyokeres, doppietta da sub in Arsenal-Sunderland: Arteta lo coccola
Altre notizie Calcio estero
Guardiola avvisa il City: "Se vogliamo confermarci campioni, dobbiamo vincerle tutte"... Guardiola avvisa il City: "Se vogliamo confermarci campioni, dobbiamo vincerle tutte"
Liga Portugal, lo Sporting mette pressione al Porto. Basta un acuto di Bragança Liga Portugal, lo Sporting mette pressione al Porto. Basta un acuto di Bragança
Marcelino non continuerà al Villarreal, rinnovo arenato. Adesso punta all'"NBA del... Marcelino non continuerà al Villarreal, rinnovo arenato. Adesso punta all'"NBA del calcio"
Borussia Dortmund, il caso Schlotterbeck è chiuso. Il ds Book: "I fatti parlano chiaro"... Borussia Dortmund, il caso Schlotterbeck è chiuso. Il ds Book: "I fatti parlano chiaro"
LaLiga, l'Atletico paga lo sforzo Champions. Vittoria fondamentale per il Siviglia... LaLiga, l'Atletico paga lo sforzo Champions. Vittoria fondamentale per il Siviglia
Ligue 1, il Rennes non sbaglia e crede all'Europa: 2-1 contro l'Angers Ligue 1, il Rennes non sbaglia e crede all'Europa: 2-1 contro l'Angers
Eredivisie, PSV non ancora sazio: altra vittoria. L'Ajax non ha problemi ad Almelo... Eredivisie, PSV non ancora sazio: altra vittoria. L'Ajax non ha problemi ad Almelo
Tonfo Arsenal, Gyokeres se la prende col campo: "Era un po' troppo asciutto, non... Tonfo Arsenal, Gyokeres se la prende col campo: "Era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Locatelli torna sulla Nazionale: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"
Immagine top news n.2 Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle: sempre Boga, Di Gregorio c'è, Krstovic contenuto
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Juve, sorpasso al Como. La Dea saluta i sogni Champions
Immagine top news n.4 È la Juventus di Boga: zampata Champions. Spalletti festeggia il rinnovo, 1-0 all'Atalanta
Immagine top news n.5 Gattuso, che errore lasciare fuori Zaniolo: altro che gruppo, Milan-Udinese aumenta i rimpianti
Immagine top news n.6 Milan ko, Rabiot ai tifosi: “Deluso dai fischi a Leao: brutti. Allegri? Era tranquillo…”
Immagine top news n.7 Milan, Allegri: "Piazzamento Champions a rischio, il cambio di modulo non c'entra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Simeone-gol e poi foto con il figlio di tre mesi: "Oggi avevo una motivazione speciale"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Ricci: "Poco da dire, non ci siamo stati. Facciamo forza sul gruppo di inizio stagione"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino sul tocco di braccio di Gatti: "Non parlo di arbitri, Maresca ha diretto bene"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Rigore? Non parlo degli arbitri"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Zappacosta guarda avanti: "Roma e Lazio? Ben vengano questi scontri"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Ismajli: "Sul gol di Bowie c'era fallo netto. Vi dico la differenza tra D'Aversa e Baroni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio stretto per l'Avellino"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"
Immagine news Serie B n.5 Iannarilli, gol al 95' e liberazione emotiva: "Dopo mesi difficili, è una gioia immensa"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Vicenza e Ascoli a valanga. I marchigiani volano in vetta da soli
Immagine news Serie C n.6 Bucchi carica l'Arezzo: "Ci servono 9 punti di qui alla fine, e vogliamo andare a prenderceli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…