Tonfo Arsenal, Gyokeres se la prende col campo: "Era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"

Viktor Gyokeres, oggi ancora in gol con la maglia dei Gunners, si è lamentato della qualità del terreno di gioco dell'Emirates Stadium dopo la sconfitta casalinga dell'Arsenal per 2-1 contro il Bournemouth. "Alla fine della partita abbiamo avuto delle discrete occasioni", ha dichiarato l'attaccante, autore dell'unico gol dei Gunners su calcio di rigore. Secondo la punta, i dettagli tecnici hanno fatto la differenza nei momenti chiave della rimonta fallita.

"Il campo era un po' troppo asciutto, non ha aiutato"

"Il campo era forse un po' troppo asciutto, a dire il vero, e questo non ci ha aiutati", ha ammesso Gyokeres analizzando le difficoltà nel giro palla. Tuttavia, lo svedese non ha voluto cercare troppe scuse per il risultato finale: "Come ho detto, dobbiamo tutti fare meglio e dobbiamo essere più cinici nello sfruttare le occasioni che creiamo".

Al di là delle condizioni del manto erboso (l'Arsenal peraltro giocava in casa, ndr), la sconfitta contro il Bournemouth conferma un trend preoccupante per l'Arsenal, che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate tra tutte le competizioni. La squadra di Arteta sembra aver perso la brillantezza dei mesi scorsi e ora deve fare i conti con una possibile rimonta del City, che domani avrà una bella occasione per riavvicinarsi in classifica.