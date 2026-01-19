Arsenal, Arteta: "Vedremo se farò dei cambi. Le parole di Akanji? Ognuno ha la sua opinione"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del match di domani contro l'Inter, descrivendo così la squadra nerazzurra: "Sono molto simili alla versione di Inzaghi, ma Chivu ha portato una grande mentalità, vogliono dominare tutte le gare".

Lo conosce personalmente?

"Kolarov sì, Chivu no".

Ci dobbiamo aspettare dei cambi da lei?

"Vedremo domani. Avremo 5 giorni per riposare prima di rigiocare contro il Manchester United, ma è stato un periodo impegnativo".

Akanji ha detto che non siete la squadra più forte d'Europa.

"Ogni giocatore ha la sua opinione".

In Premier League abbiamo visto che l'Everton vi ha aiutato battendo l'Aston Villa.

"Tutti abbiamo la possibilità di fare la differenza, il campionato è durissimo, stiamo andando bene, ma dobbiamo farlo fino a maggio".

Cosa vi siete detti con Gabriel Jesus?

"Mi ha chiesto se avevo giocato qua e io gli ho detto che penso manchino 2-3 settimane ai 25 anni dal mio esordio a San Siro con il PSG in Champions. È uno stadio molto speciale".

Siete molto forti sui calci d'angolo. Curate in particolar modo i corner?

"Ogni aspetto del gioco fa la differenza, servono i giocatori giusti per fare quello che dobbiamo fare".