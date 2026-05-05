Arsenal-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: due italiani in campo, recupera Alvarez

Dopo l’1-1 maturato all’andata al Metropolitano, la sfida di ritorno della semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid si giocherà sotto il segno dell’equilibrio, ma anche delle scelte coraggiose da parte dei due allenatori. Mikel Arteta e Diego Simeone confermano le rispettive identità, ma introducono anche elementi che possono incidere in maniera decisiva sull’andamento del match.

L’Arsenal si presenta con un 4-2-3-1 offensivo ma equilibrato. Davanti a David Raya, la linea difensiva è ormai consolidata, con White, Saliba e Gabriel a guidare il reparto, con Calafiori in campo dal 1'. La scelta interessante è a centrocampo: Declan Rice affiancato dal giovane Lewis-Skelly, segnale di fiducia ma anche di coraggio in una gara così pesante. Sulla trequarti, qualità e imprevedibilità con Bukayo Saka, Eberechi Eze e Leandro Trossard alle spalle di Viktor Gyokeres: un attacco pensato per muovere la difesa dell’Atletico e creare superiorità tra le linee.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid resta fedele al suo 4-4-2, ma con interpreti che possono cambiare volto alla gara. Jan Oblak è una garanzia tra i pali, mentre in difesa spiccano fisicità e ordine con Robin Le Normand e Dávid Hancko, con Pubill e Ruggeri a presidiare le corsie laterali. A centrocampo, la presenza di Koke e Marcos Llorente assicura equilibrio, mentre Giuliano Simeone e Ademola Lookman danno dinamismo e imprevedibilità sulle fasce. Davanti recupera Julián Álvarez, che sarà in coppia con Antoine Griezmann.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All.: Mikel Arteta

Atletico Madrid(4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann. All.: Diego Simeone.