Buffon: "Dietro il mio ritiro il desiderio irrefrenabile di fare delle colazioni normali"

Gigi Buffon, nel corso della sua chiacchierata con Cronache di Spogliatoio ha parlato anche degli ultimi mesi della sua carriera e del ritiro che è arrivato senza rimpianti: "Non aveva paura del ritiro, perché negli ultimi 5-6-7 anni mi sono creato, non so se in maniera voluta, una rete di protezione. Un bel rapporto familiare, stare bene con la moglie, coi figli, coi genitori, coi nipoti. Ho 5-6 coppie di amici con cui ci frequentiamo da 25 anni, ho 2-3 hobby che mi danno soddisfazione. Ho smesso di giocare per due ragioni: mi ero fatto male per l'ennesima volta al polpaccio e quindi il corpo mi stava dando dei segnali. E poi c'era il desiderio irrefrenabile di fare delle colazioni normali", ha spiegato l'ex numero 1 della Nazionale.

Un cappuccino e una brioche, questa la colazione che Buffon anelava, invece della solita crema spalmabile proteica allo 0.1% di grassi.