A un anno dalla scadenza, Foden e il Manchester City trovano l'accordo: rinnovo di 4 anni (+1)

Phil Foden ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto con il Manchester City. Secondo quanto riporta la BBC, il giocatore firmerà un nuovo contratto della durata di 5 anni. La notizia arriva ad un solo anno (e due mesi) dalla scadenza dell'attuale contratto, che è valido solamente fino al 30 giugno 2027.

Una bella notizia dunque per il club, che non rischierà di perdere il classe 2000 a prezzo di saldo o, peggio ancora, a parametro zero fra un anno. Il nuovo accordo lo legherà dunque al club di Manchester fino al 30 giugno 2030, con un'opzione per un ulteriore anno.

Nonostante il centrocampista abbia faticato a trovare la sua miglior forma negli ultimi mesi e non trovi la via del gol addirittura dallo scorso 14 dicembre, il nuovo contratto in arrivo per lui testimonia la fiducia che la società continua ad avere nel suo talento. Recentemente i rumor di mercato legati a squadre pronte ad approfittarne non mancavano, come quelli legati ad Atletico Madrid e Bayern Monaco.

Il centrocampista intanto spera di conquistarsi un posto nella rosa dell'Inghilterra di Thomas Tuchel per i Mondiali che si giocheranno quest'estate fra Messico, Canada e Stati Uniti. Il mese scorso, il commissario tecnico Tuchel aveva dichiarato che il posto di Foden nella rosa dei 24 non era garantito, nonostante fosse l'unico giocatore ad aver disputato entrambe le partite del ritiro pre-torneo dell'Inghilterra.