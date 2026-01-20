Arsenal, l'attacco aereo è incontrastabile: contro l'Inter il 24° gol da piazzato

L'Arsenal si è riportata avanti a San Siro al 31' grazie al secondo gol della serata di Gabriel Jesus (il suo terzo stagionale). La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo e non è stato di certo un caso per la squadra di Arteta. Si tratta infatti del 19esimo gol segnato da calcio d'angolo in questa stagione per l'Arsenal e addirittura del 24esimo da calcio piazzato.