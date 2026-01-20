Arsenal, l'attacco aereo è incontrastabile: contro l'Inter il 24° gol da piazzato
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com
L'Arsenal si è riportata avanti a San Siro al 31' grazie al secondo gol della serata di Gabriel Jesus (il suo terzo stagionale). La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo e non è stato di certo un caso per la squadra di Arteta. Si tratta infatti del 19esimo gol segnato da calcio d'angolo in questa stagione per l'Arsenal e addirittura del 24esimo da calcio piazzato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile