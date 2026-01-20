Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Per la gara d'andata dei quarti di Coppa Italia Women, l'allenatrice del Milan Suzanne Bakker sceglie un attacco mobile con Kyvag affiancata da Park e Renzotti, in mezzo al campo al fianco della capitana Grimshaw ci saranno Arrigoni e Mascarello, mentre in difesa Piga-De Sanders sarà la collaudata coppia di centrali con Koivisto e Soffia a completare la linea a quattro davanti a Giuliani.
La Fiorentina risponde con un attacco tutto nordico con Omarsdottir al centro del tridente affiancata da Janogy e Bredgaard. A centrocampo Catena e Cherubini saranno affiancate da Curmark, mentre davanti a Fiskerstrand ci saranno Johansen e Filageri sulle corsie esterne con Woldwik al fianco di Faerge. Queste le formazioni ufficiali del match in programma alle ore 18:
Milan (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, De Sanders, Soffia; Arrigoni, Grimshaw, Mascarello; Park, Kyvag, Renzotti. Allenatrice Bakker
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Filangeri, Faerge, Woldvik, Johansen; Curmark, Cherubini, Catena; Janogy, Omarsdottir, Bredgaard. Allenatore Pinones-Arce
Questo il programma della Coppa Italia Women
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Ore 18: Milan-Fiorentina
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
