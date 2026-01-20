Classifica Champions, l'Inter perde la top 8 ma il Napoli rischia anche il posto ai playoff
L'Inter scivola fuori dalle prime otto, il Napoli rischia addirittura di uscire dalle prime 24 domani sera dopo il pari di Copenhagen, che fa cadere la squadra di Conte al 23° posto della graduatoria parziale, visto che domani scenderanno in campo diverse formazioni che gravitano in quelle zone di classifica. Arsenal stellare: con la settima vittorie in sette gare, i Gunners sono l'unica squadra già sicura di essere tra le prime sedici della competizione. Questa la classifica di Champions League dopo le gare del martedì, per il settimo turno della Phase League:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Real Madrid 15, dr +11
3. Bayern Monaco 15, dr +11
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6. Sporting CP 13, dr +5
7. Manchester City 13, dr +4
8. Atalanta 13, dr +2
9. Inter 12, dr +6
10 Atlético Madrid 12, dr +3
11. Liverpool 12, dr +3
12. Borussia Dortmund 11, dr +4
13 Newcastle 10, dr +7
14. Chelsea 10, dr +5
15. Barcellona 10, dr +3
16. Olympique Marsiglia 9, dr +3
17. Juventus 9, dr +2
18. Galatasaray 9, dr 0
19. Bayer Leverkusen 9, dr -4
20. Monaco 9, dr -6
21. PSV 8, dr +4
22. Olympiacos 8, dr -5
23. Napoli 8, dr -5
24. Copenhagen 8, dr -6
25. Qarabağ 7, dr -3
26. Club Brugge 7, dr -5
27. Bodø/Glimt 6, dr -2
28. Benfica 6, dr -2
29. Pafos 6, dr -5
30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31. Athletic Bilbao 5, dr -5
32. Eintracht Francoforte 4, dr -8
33. Ajax 4, dr -13
34. Slavia Praga 3, dr -9
35. Villarreal 2, dr -9
36. Kairat 1, dr -14
