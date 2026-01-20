Alessio Romagnoli ha detto sì all'Al-Sadd: offerta di 7 milioni alla Lazio, Sarri contrario

L’Al-Sadd di Roberto Mancini cerca l'all in per Alessio Romagnoli. Come svelato da Sky, la squadra allenata dall’ex Ct della Nazionale vuole il difensore della Lazio e oggi ha incassato il sì del giocatore, pronto a lasciare la Capitale per sposare il progetto del club qatariota: il giocatore nella giornata di oggi ha parlato con l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che lo ritiene indispensabile per la sua squadra, ma a questo punto è lecito aspettarsi qualsiasi cosa ad una sessione di mercato che ha già visto le partenze di Castellanos e Guendouzi, impensabili fino a qualche settimana fa.

La squadra qatariota offre 7 milioni alla Lazio e un ricchissimo stipendio al giocatore. Romagnoli non ha mai ricevuto una proposta di rinnovo da parte della Lazio, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2027.