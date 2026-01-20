Live TMW Arsenal, Arteta: "Orgoglioso di quanto fatto, l'Inter ci ha dato filo da torcere"

L'Arsenal fa la voce grossa e vince a San Siro 3-1, infliggendo all'Inter la terza sconfitta di fila in Champions League. Tra poco l'allenatore dei gunners Mikel Arteta interverrà in conferenza stampa per analizzare il match

23.28 - comincia la conferenza stampa

Quanto sei soddisfatto?

"Sono molto orgoglioso di quanto fatto. Devo congratularmi con la squadra e questa è stata una grande prova. Serve anche desiderio per giocare partite di questo tipo".

Gabriel Jesus uomo partita?

"Lui è stato importante e ci è mancato molto ma siamo contenti del livello della squadra. Possiamo solo migliorare".

Ruoterai gli attaccanti?

"Ci sarà una rotazione ma sono contento delle prestazioni individuali. C'è stato un lavoro molto importante di tutti".

Quanto incide la panchina?

"Questa è la quarta partita fuori casa di fila ed è stato folle. Ce l'abbiamo fatta proprio grazie alle rotazioni".

Potete vincere dei titoli quest'anno?

"Presto per dirlo, vedremo a maggio cosa succederà. Dobbiamo mettere tutto sul piatto per vincere. Come questa sera contro un avversario molto forte che ci ha dato del filo da torcere".

L'Inter è al livello dell'Arsenal?

"Ieri non ho dormito bene perché sapevo che in due passaggi potevano farci male".

Cos'ha dato la svolta in Champions League?

"Spero che sia l'esperienza che con il tempo dà alla squadra di crescere. C'è anche un livello di efficenza che deve essere dimostrato. Siamo maturi e amzbiziosi e abbiamo il controllo delle nostre emozioni".

23.36 - termina la conferenza stampa