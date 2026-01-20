Bergomi assolve l'Inter: "Ha fatto tutto quello che poteva contro l'Arsenal"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, Giuseppe Bergomi, ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione dell'Inter, che ha perso 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Se mi ha impressionato l'Arsenal? No, non mi ha sorpreso, perché la conoscevo bene. Nel prepartita ho detto che non vedevo punti deboli in questa squadra. Una squadra che ha fatto entrare i 5 che sono entrati dopo, che avevano giocato domenica, per far capire la profondità della rosa. Può attaccare in qualsiasi maniera: a difesa schierata, in campo aperto, in ri-aggressione, gestione della palla. Non ha paura a stare uno contro uno dietro. Una squadra davvero forte.

L'Inter è stata brava. Se è stata a livello? Assolutamente. Ha fatto tutto quello che poteva fare. Per conformazione nei secondi tempi cala. È brava, ora anche bravissima, ma non è mai stata la più forte: per come è formata la rosa dell'Inter, quando affronta squadre di livello superiore come stasera alla fine fai fatica. Devi fare la partita perfetta. Stasera l'Inter ha avuto anche le opportunità per andare sul 2-1, poi alla lunga la miglior tecnica e la forza fisica dell'avversario è venuta fuori. Se l'Arsenal è la più forte? In questo momento posso dire di sì, ma l'anno scorso dicevamo lo stesso del Liverpool".