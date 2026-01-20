Bari, Cuni e Benedetti restano in stand by. Il punto sulle trattative in entrata

Oltre al laterale Esteves del Pisa e al difensore Odenthal del Sassuolo, il Bari è alla ricerca di altri innesti per migliorare la rosa ora a disposizione di Moreno Longo, terzo tecnico stagionale, per andare alla ricerca della salvezza. Per l’attacco era in fase di definizione la trattativa per quel Marvin Cuni che la Sampdoria rispedirà al Rubin Kazan, club proprietario del cartellino, che poi lo girerebbe nuovamente in prestito ai biancorossi. Il cambio di allenatore e direttore sportivo ha però portato il club a fare ulteriori riflessioni sia in entrata sia in uscita confrontandosi con Longo. Se il mister darà l’ok allora Cuni sarà un giocatore del Bari.

Le alternative, come riporta TeleBari, portano ad Alberto Cerri, in uscita dal Como, per il quale è stato fatto un sondaggio con il suo procuratore. Il giocatore però avrebbe manifestato qualche perplessità sulla destinazione essendo rimasto scottato dalla retrocessione in Serie C con la Salernitana dove ha giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Piace inoltre Luca Pandolfi, seguito anche dall’Empoli, che a Catanzaro ha trovato poco spazio e potrebbe partire in prestito oneroso.

Si guarda inoltre in casa giallorossa anche per un centrocampista: il nome è quello di Davide Buglio per il quale è stato aperto un dialogo con la società calabrese. Sullo sfondo resta Leonardo Benedetti in uscita dalla Sampdoria, essendo a scadenza di contratto, per il quale era stato trovato un accordo di massima. Anche in questo caso però bisognerà capire quali saranno le idee di Longo con la trattativa che è attualmente in stand by.