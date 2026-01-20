Condò: "Napoli colpevole, doveva vincere. L'Inter no, ma sbatte sempre contro il tetto"

Il Napoli non va oltre l'1-1 sul campo del Copenhagen, facendosi rimontare nonostante la superiorità numerica, e adesso è chiamato a vincere nell'ultima giornata di Champions League contro i campioni del mondo del Chelsea per assicurarsi i playoff. L'Inter cade in casa contro un Arsenal fortissimo, ma resta in piena zona playoff e forse ancora in corsa per la qualificazione diretta.

Di questi due risultati ha parlato Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport nel post-partita: "Il Napoli è colpevole, doveva vincere e poteva vincere, si è trovato anche nelle condizioni migliori. L'Inter da questo punto di vista ha meno colpe perché l'Arsenal è imparagonabile al Copenhagen. Esiste un tetto, per l'Inter, contro il quale va a sbattere ogni volta che prova ad alzare un po' la testa".