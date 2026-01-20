Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trapani sanzionato dal Giudice Sportivo: "Sospensione degli abbonamenti ai pseudo-tifosi"

Tommaso Maschio
Oggi alle 22:46Serie C
Tommaso Maschio

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per un turno il settore Curva Locali dello stadio di Trapani per il comportamento dei tifosi in occasione della sfida contro il Sorrento, la società ha diramato un comunicato stampa in cui si annuncia che verranno sospesi gli abbonamenti e verrà vietato l’acquisto di biglietti a quei tifosi che sono stati identificati dalle telecamere del Provinciale.

Questa la nota del club granata:
La società F.C. Trapani Calcio ha ricevuto in data odierna, dal Giudice Sportivo, la sanzione inflitta dopo i fatti accaduti all’interno dello Stadio Provinciale durante la gara in programma domenica scorsa 18 Gennaio valevole per la 22^ giornata del Campionato Serie C girone C fra Trapani e Sorrento: chiusura della Curva e 2,000€ di multa. La Società ringrazia quelli che osano chiamarsi tifosi per quest’ulteriore affronto ed allega foto sulle odierne condizioni del manto erboso a testimonianza del grave danno arrecato al Club. Entro le prossime 24 ore verranno inviate comunicazione di sospensione immediata dell’abbonamento o divieto di acquisto dei tagliandi sino a fine stagione agli pseudo tifosi identificati dai filmati delle telecamere dello Stadio Provinciale attenzionati anche dalle forze dell’ordine .

