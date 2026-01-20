Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 21 giormate
CLASSIFICA CLEAN SHEET DOPO 21 GIORNATE:
Butez (Como): 10 clean sheet
Sommer (Inter): 10 clean sheet
Provedel (Lazio): 10 clean sheet
Svilar (Roma): 10 clean sheet
Di Gregorio (Juventus): 8 clean sheet
Maignan (Milan): 8 clean sheet
Carnesecchi (Atalanta): 7 clean sheet
Milinkovic-Savic (Napoli): 7 clean sheet
Audero (Cremonese): 6 clean sheet
Falcone (Lecce): 5 clean sheet
Paleari (Torino): 5 clean sheet
Caprile (Cagliari): 4 clean sheet
Leali (Genoa): 4 clean sheet
Semper (Pisa): 4 clean sheet
Skorupski (Bologna): 3 clean sheet
De Gea (Fiorentina): 3 clean sheet
Corvi, Suzuki (Parma): 3 clean sheet
Muric (Sassuolo): 3 clean sheet
Okoye (Udinese): 3 clean sheet
Montipò (Verona): 3 clean sheet
Ravaglia (Bologna): 2 clean sheet
Caprile (Cagliari): 2 clean sheet
Terracciano (Milan): 2 clean sheet
Meret (Napoli): 2 clean sheet
Israel (Torino): 2 clean sheet
Pessina (Bologna): 1 clean sheet
Martinez (Inter): 1 clean sheet
Rinaldi (Parma): 1 clean sheet
Sava (Udinese): 1 clean sheet
Perilli (Verona): 1 clean sheet
