Vicenza, Renzo Rosso: "Società pazzesca come città e tifosi. Meritiamo la Serie B"

Il patron del Vicenza Renzo Rosso ha parlato ai microfoni di TVA Vicenza a margine della sua tappa da tedoforo di Milano-Cortina soffermandosi sul momento della squadra biancorossa che sta dominando il Girone A di Serie C con 12 punti di vantaggio sul Lecco e 13 sull'Union Brescia.

"Sono uno sportivo, mi alzo ogni mattina alle cinque e poi vado allo stadio a vedere il Vicenza. Il Lane? È da un po’ di anni che siamo qui, c’è una società pazzesca come tifo e città, meritiamo tutti insieme di fare il salto, - spiega il patron come riporta Trivenetogoal.it - poi vedo che ci sono squadre che fanno il campionato della parrocchia. Cosa le trasmette entusiasmo? La gente è quella che mi dà sempre energia per quello che faccio. Stasera ce n’era tantissima, è bello vedere quanto lo sport unisce e fa figo in un mondo di instabilità politica.”