Porto, il talento Rodrigo Mora infiamma il mercato: tre big inglesi su di lui

Il futuro di Rodrigo Mora potrebbe essere in Premier League. Il giovane talento del Porto, infatti, è finito nel mirino di diversi top club inglesi in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato da Sports Boom, Arsenal, Manchester City e Newcastle starebbero monitorando con grande attenzione il trequartista classe 2007, pronto a diventare uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il costo dell’operazione, però, non sarebbe affatto contenuto: si parla di circa 80 milioni di euro per assicurarsi quello che in Portogallo viene già definito un vero e proprio wonderkid.

Mora si è messo in luce nel corso della stagione con prestazioni di alto livello, attirando l’interesse di numerosi osservatori in tutta Europa. Dotato di grande qualità tecnica e visione di gioco, il giovane portoghese agisce principalmente da trequartista, ruolo in cui riesce a creare occasioni per i compagni con continuità e personalità nonostante la giovane età.

L’eventuale approdo in Premier League rappresenterebbe senza dubbio un salto affascinante per la sua carriera, ma la scelta del club sarà determinante. Per un talento in fase di crescita, infatti, la continuità di impiego è fondamentale: finire in panchina in una big potrebbe rallentarne lo sviluppo. Non è da escludere una vera e propria asta tra le squadre interessate.