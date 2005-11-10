Kairat, a breve la conferenza di mister Arutyunyan post Atalanta

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Kairat, a breve la conferenza di mister Arutyunyan post AtalantaLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
martedì 3 novembre 2026, 21:00Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
03.11.2026 21:00Serie A
Le dichiarazioni del tecnico del Kairat Arutyunyan in conferenza stampa dopo il match di Conference League contro l'Atalanta a Bergamo
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21:00 – Arutyunyan allenatore del Kairat, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico ospite presso la New Balace Arena.
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