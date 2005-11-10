Atalanta a caccia del riscatto, contro il Kairat conta solo vincere. Sarri può ritrovare Scamacca

"Ricompattarsi tutti insieme", questo l'obiettivo indicato da Maurizio Sarri in conferenza stampa alla delicatissima sfida di Conference League tra l'Atalanta e il Kairat Almaty, squadra kazaka che domani sera alle 18:45 sarà di scena alla New Balance Arena. Per la Dea conta solo la vittoria per rilanciarsi in classifica dopo l'ultimo ko in casa dell'Ajax, ma soprattutto per ritrovare un po' di serenità prima della ripresa del campionato che li vedrà arrivare ancora in ritiro dopo lo 0-3 incassato lunedì sera in casa contro il Parma.

Sarri e Elmas sul ritiro

Sarri ha anche parlato del modo in cui all'interno dello spogliatoio orobico si sta vivendo questi gironi di ritiro: "Abbiamo fatto degli incontri collettivi, individuali con società e staff: poi il resto rimane all'interno dello spogliatoio. Dobbiamo sicuramente ricompattarci sempre di più continuando a lavorare sotto tutti i punti di vista. Cercare l'idea chiara sulle valutazioni dei nostri giocatori: la compattezza e la riservatezza fa parte anche del concetto stesso di ritiro". Parole a cui hanno fatto eco quelle di Elmas: "Questo ritiro ci farà bene, così come anche il discorso dei tifosi fatto a fine partita: abbiamo capito il loro concetto. Dispiace molto, però dobbiamo rialzarci e fare di più: domani è la partita giusta per dimostrare ai tifosi che possiamo rialzarci, consapevoli di quello che vuole il nostro pubblico".

Scamacca torna a disposizione?

L'infermeria dell'Atalanta resta comunque particolarmente intasata visto che Sarri dovrà fare a meno anche questa volta di almeno nove calciatori. Raspadori, Kolasinac, Kessie, Kossounou, Hien, Pompei, Gaetano, Bellanova e Kristensen hanno proseguito nelle scorse ore il loro lavoro di recupero. Buone notizie arrivano invece dal fronte Scamacca: l'attaccante si è allenato assieme al resto del gruppo ma Sarri deciderà soltanto questa mattina se convocarlo o risparmiarlo in vista della gara di campionato contro il Monza.