Atalanta a lavoro alla vigilia del Kairat: in 9 a parte, Scamacca verrà valutato domani

Nel giorno di vigilia della sfida tra l'Atalanta e il Kairat Almaty, terza giornata del maxi girone di Conference League in programma domani pomeriggio alle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo, la squadra di Maurizio Sarri è scesa in campo per la rifinitura che precede il match.

In 9 a parte, Scamacca da valutare

Nove calciatori della Dea che hanno lavorato a parte. Per Raspadori, Kolasinac e Kessie lavoro personalizzato in campo, per Kossounou, Hien e Pompei terapie e lavoro in palestra, mentre per Gaetano, Bellanova e Kristensen proseguono le terapie. Discorso a parte per Scamacca che si è allenato assieme al resto dei compagni di squadra ma il tecnico toscano deciderà soltanto domani se aggregarlo alla lista dei convocati o risparmiarlo in vista della gara di campionato di domenica contro il Monza.