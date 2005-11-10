Atalanta, torna Scamacca? Sarri può ritrovare il suo 9 e cerca nuova linfa in attacco

L'Atalanta ritrova Gianluca Scamacca, sebbene ancora al centro di valutazioni molto attente, e spera di ritrovare, insieme al suo centravanti, anche una risorsa fondamentale in fase realizzativa. L'attaccante da martedì è tornato a svolgere l'intera seduta di allenamento con il resto del gruppo, tornando così a disposizione di Maurizio Sarri dopo il risentimento ai flessori della coscia destra che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Fiorentina e Parma. Una buona notizia in vista dell'impegno europeo contro il Kairat Almaty, ma soprattutto per il prosieguo di una stagione nella quale il contributo del numero 9 romano può diventare determinante.

Non soltanto un recupero: Sarri ha bisogno dei suoi gol

La pesante sconfitta di lunedì sera contro il Parma ha lasciato numerosi dubbi irrisolti e, soprattutto, aumentato la necessità di trovare nuove soluzioni offensive per una squadra che finora ha concretizzato molto meno di quanto gli effettivi a disposizione facevano ipotizzare. In quest'ottica il centravanti romano può garantire una presenza fisica importante negli ultimi metri, capacità di proteggere il pallone, gioco aereo e soprattutto un riferimento centrale al quale appoggiarsi per sviluppare la manovra. Compiti questi ricoperti finora in maniera positiva da Nikola Krstovic, nonostante il montenegrino abbia qualità differenti dall'ex Sassuolo. Per Scamacca, invece, il ruolino di marcia parla di sette presenze in Serie A, quattro delle quali da titolare, con una sola rete all'attivo, realizzata contro il Cagliari.

Nessuna contrapposizione con Krstovic ma una risorsa

Il recupero di Scamacca offre, dunque, a Sarri la possibilità di tornare a lavorare con due centravanti dalle caratteristiche differenti, non necessariamente mettendoli in contrapposizione, bensì dando all'allenatore toscano una maggiore varietà di soluzioni a disposizione. Compresa quella di vedere il 9 e il 90 contemporaneamente insieme in campo. Visto anche che il resto della squadra fatica a trovare la via del gol.

La presenza in campo stasera contro il Kairat Almaty resta tutta da verificare, ma il segnale arrivato è incoraggiante. L'obiettivo per Scamacca sarà ritrovare progressivamente la migliore condizione e tornare a incidere sotto porta. Perché l'Atalanta ha bisogno di più soluzioni, Sarri ha bisogno di tutti i suoi attaccanti e Scamacca ha bisogno di tornare a fare quello per cui è stato preso: segnare.