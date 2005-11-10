Atalanta tra unione e voglia di rivalsa: obiettivo vincere stasera contro il Kairat

Il momento della verità. L’Atalanta riparte dalla sfida contro il Kairat in Conference League per risollevare una situazione tanto delicata quanto importante, dove il contesto squadra dovrà risollevarsi. Una questione di talento, responsabilità e soprattutto l’unità della squadra nerazzurra.

Un ritiro per ricompattare tutti

L’Atalanta era da 9 anni che non andava in ritiro partendo dal periodo di Gasperini, e dall’altra gli elementi da far scattare sono molto chiari: compattezza, umiltà, lavoro, conoscersi tra i vari compagni e ovviamente la convinzione che solo insieme si può risollevarsi . Sarri non è esente da colpe, ma Elmas ieri in conferenza stampa ha sottolineato che deve essere anche la squadra ad aiutare il mister in un percorso si difficile, ma non impossibile. Oggi il Kairat, domenica il Monza all’U-Power Stadium: due step importanti dove è obbligatorio fare punteggio pieno. Nel mezzo una pausa per la Nazionale che servirà per ricaricare le batterie e recuperare molti giocatori infortunati.

Situazione infortuni

Ieri al Centro Bortolotti di Zingonia la squadra si è allenata nel pomeriggio, dove si è rivisto in gruppo anche Gianluca Scamacca: elemento importante per arricchire sempre di più l’attacco. Per quanto concerne invece la formazione non ci dovrebbero essere cambiamenti per quanto riguarda le certezze: unico ballottaggio davanti dove ci sarà da capire se giocherà Zalewski oppure Jonathan Rowe. L’Atalanta riparte dalla coppe europee e dalla Conference: obiettivo rialzarsi subito.