Aspettando Paratici, la Fiorentina va avanti nel suo mercato: cosa manca e come giocherà

La Fiorentina ha da poco annunciato l'arrivo in dirigenza di Fabio Paratici, uomo mercato con un lungo passato alla Juventus che arriverà in viola dopo l'esperienza al Tottenham in Inghilterra. In attesa dell'insediamento, però, la società viola sta portando avanti una campagna trasferimenti importante in questo gennaio, andando a rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli in tutti i reparti. Con un'idea ben precisa in mente.

Alcuni colpi sono già stati messi a segno e si sono anche già visti in campo. Manor Solomon è arrivato dal Tottenham e ha propiziato il gol di Moise Kean che ha permesso di battere la Cremonese. Marco Brescianini è stato acquistato dall'Atalanta e dopo pochi minuti di campo ha rischiato di far vincere alla Fiorentina la partita col Milan. Il tutto in attesa di Harrison, esterno offensivo in arrivo dal Leeds.

Due esterni d'attacco e una mezzala di inserimento, a conti fatti. Segnale inequivocabile confermato anche dalle ultime scelte di campo: la Fiorentina si sta muovendo per una transizione verso il 4-3-3, modulo per il presente e per il futuro dopo aver abbandonato il 3-5-2 degli ultimi anni. I movimenti però non sono finiti qua: nei piani gigliati, oltre alle varie cessioni, ci sono ancora un ulteriore esterno offensivo oltre a Solomon e Harrison e a seconda delle cessioni potrebbero arrivare anche un difensore (di piede mancino) e un centrocampista.