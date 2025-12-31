Zaniolo spiega la risalita all'Udinese: "La testa nel calcio è tutto, qui mi diverto"

Cinque gol e un assist nelle prime diciassette presenze con la maglia dell'Udinese. Nicolò Zaniolo è andato in Friuli per ritrovarsi e per sognare il ritorno in Nazionale e fino a qui si può dire che sia sulla strada giusta per ritrovarsi dopo l'esperienza al Galatasaray in Turchia.

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TV12 il fantasista italiano ha individuato l'aspetto chiave legato alla sua rinascita. Ovvero la testa e la tranquillità ritrovata. "Se ho davvero trovato il mio habitat naturale a Udine e quel mio post su Instagram non si tratta di show? Sì, non ho bisogno di fare show. Sono una persona molto sincera, quello che penso è la realtà. Sono davvero felice di essere qui. Fin da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire subito un gran calore, un grande affetto. Una scelta più giusta non la potevo fare. Devo solo continuare così".

In merito all'ultima gara pareggiata all'ultimo momento contro la Lazio ha spiegato: "È stata una partita tosta, la Lazio è una squadra forte, lo sapevamo. Abbiamo giocato come sappiamo fare, poi le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, ma l'importante è dare tutto come abbiamo fatto domenica". In merito al gol di Davis: "Cosa ho pensato? È stata una liberazione, una partita veramente equilibrata, quello è stato un gran gol che ci ha aiutato molto".

Infine ha aggiunto: "È tutto nella testa, nel calcio è la cosa più importante: essere felici di venire al campo tutti i giorni sto ritrovando la voglia di divertirmi e far divertire. Era il mio sogno e obiettivo. La sfida a Nico Paz? Una bella partita, il Como è una squadra tosta, ma andiamo lì per provare a portare a casa i tre punti".