Colombo fermato da Rocchi dopo Udinese-Lazio? No, solo turnazione

Al netto delle polemiche della Lazio, che hanno fatto infuriare il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, la convalida del gol di Keinan Davis nell’1-1 con l’Udinese è stata giudicata come la scelta giusta da parte dell’AIA. Al di là di una linea interpretativa in verità abbastanza chiara in merito - difficile sostenere che il tocco di mani sia immediato rispetto alla realizzazione della rete -, lo ha detto esplicitamente lo stesso Rocchi nella puntata di Open VAR di ieri.

Non sono parole di circostanza, dato che Rocchi nello stesso episodio ha ammesso almeno due errori abbastanza marchiani nell’ultimo turno, legati ai rigori non assegnati a Cagliari e Genoa con Torino e Roma. Ha fatto una certa notizia, invece, l’assenza di Andrea Colombo dagli arbitri designati per la prossima giornata di Serie A. Per qualcuno, sarebbe da ricondurre a un presunto “stop” del fischietto.

Nulla di tutto ciò, secondo quanto filtra dall’AIA: questa volta dovrebbe trattarsi davvero di una semplice turnazione. Colombo, del resto, arriva da festività abbastanza impegnative: il 22 ha arbitrato la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, il 27 proprio Udinese-Lazio. In un weekend caratterizzato da un numero inferiore di partite per la CAN - la Serie B non gioca - Rocchi gli ha solo lasciato un turno di riposo.