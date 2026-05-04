Asse caldo Napoli-Inghilterra: Anguissa e Beukema nel mirino Premier, Ugarte fa percorso inverso?

Si riscalda l'asse tra il Napoli e l'Inghilterra, diventata terra di affari per i partenopei negli ultimi anni: da McTominay a Hojlund, fino a Kevin De Bruyne e non solo. Tanti sono stati gli uomini gli uomini copertina azzurri ad essere arrivati da oltremanica e uno di loro potrebbe presto tornarci.

Si tratta di Zambo Anguissa, il cui futuro in Campania appare piuttosto in bilico. Come riferisce Il Mattino, a differenza di qualche mese fa se il Sunderland decidesse di tornare a bussare alla porta per il centrocampista camerunense non la troverebbe del tutto chiusa. Manna sa che dovrà fare un sacrificio e quello di Anguissa resta il nome più papabile. Ma non l'unico. Anche Sam Beukema potrebbe salutare appena un anno dopo il suo arrivo dal Bologna. Il centrale olandese non si è mai del tutto integrato negli ingranaggi di Antonio Conte e potrebbe trovare in un connazionale una invitante via di fuga. Arne Slot infatti lo ha messo nel mirino per il suo Liverpool, a caccia di elementi che possano andare a rafforzare il reparto difensivo.

Ma per due giocatori in uscita con possibile destinazione Inghilterra, ce ne sono altrettanti che potrebbero fare il percorso inverso. Per la difesa piace molto il 2004 dell'Arsenal Christian Mosquera, già in uscita dai Gunners. Un'altra idea potrebbe portare a Manuel Ugarte del Manchester United, giocatore duttile capace di fare sia il centrocampista che il difensore.