Ugarte via dallo United: un anno fa era stato offerto al Napoli. Possibile ritorno di fiamma

Se Casemiro, centrocampista brasiliano in uscita dal Manchester United, non sembra poter sbarcare in Italia nella prossima estate - nonostante si fosse parlato di Juventus, Milan e Inter su di lui - con la pista Inter Miami che sembra quella più calda, un altro mediano in uscita dai Red Devils potrebbe sbarcare in Serie A secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano

Si tratta dell'uruguayano classe 2001 Manuel Ugarte: arrivato nel 2024/24 dal Paris Saint-Germain il calciatore finora ha collezionato 68 presenze con il club inglese che non sembra convinto di tenerlo in vista di una nuova rivoluzione in mezzo al campo nonostante un contratto in scadenza nel 2029 con opzione per un ulteriore anno. Per questo Ugarte potrebbe finire nel mirino del Napoli che dal Manchester United ha già pescato quello Scott McTominay che è stato decisivo per la vittoria dello Scudetto un anno fa.

Si tratterebbe in una ritorno di fiamma visto che ad agosto l'uruguayano era stato offerto al Napoli che però in quel caso aveva deciso di non procedere con l'acquisto del giocatore. In estate le cose potrebbero andare diversamente anche se gli inglesi stanno offrendo il suo cartellino a diversi club di prima fascia in giro per l'Europa fra cui anche la Juventus. Nel corso delle prossime settimane si capirà meglio se il futuro del sudamericano potrà essere in Italia o meno con un Mondiale, a cui parteciperà con la maglia dell'Uruguay, che potrebbe accendere ulteriormente i riflettori su di lui.