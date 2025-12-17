Babbo Natale per un giorno: Haaland ha portato i regali a tutti bambini di Manchester

Barba bianca, abito rosso e sacco dei regali. Per una volta, Erling Haaland ha messo da parte gol, record e celebrazioni per indossare un costume decisamente insolito. In vista della festa più amata, l’attaccante del Manchester City si è travestito da Babbo Natale ed è sceso in incognito per le strade di Manchester, sorprendendo famiglie e bambini in un video pubblicato sul suo canale YouTube che ha rapidamente fatto il giro del web.

Nessuno ha riconosciuto subito il centravanti norvegese, che ha bussato a diverse porte distribuendo doni e regalando momenti di pura spontaneità. Le reazioni dei più piccoli, tra stupore e sorrisi, hanno rappresentato lo spirito dell’iniziativa. Uno degli episodi più belli riguarda l’incontro con un bambino tifoso del Manchester United. Quando Haaland ha scoperto la fede calcistica del piccolo, non ha perso l’occasione per scherzare: "È finito nella lista dei cattivi", ha detto ridendo, strappando risate e smorzando qualsiasi rivalità con ironia e leggerezza.

Lontano dall’immagine implacabile mostrata in campo, Haaland ha offerto un volto più umano e rilassato, dimostrando ancora una volta il suo rapporto diretto e genuino con i tifosi. Un’operazione riuscita, che unisce marketing, spirito natalizio e autenticità. Se fuori dal campo il norvegese si concede sorrisi e sorprese, sul terreno di gioco resta spietato. Nell’ultimo turno di Premier League ha firmato una doppietta nel 3-0 contro il Crystal Palace, portando il suo bottino a 17 gol in 16 partite. Il Manchester City continua così la rincorsa al vertice, sospinto dal suo bomber, capace di essere decisivo con pochissimi palloni toccati. Babbo Natale per un giorno, cannoniere senza sosta per tutto l’anno.