Genoa, Vitinha: "Possiamo fare anche meglio, non fermiamoci qui"
In gol nel pareggio tra Cagliari e Genoa, l'attaccante portoghese Vitinha ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Partita difficile, abbiamo passato un momento complicato. Ne stiamo uscendo con tanto cuore e con un gruppo che si sta unendo giornata dopo giornata, possiamo fare anche meglio. Il mister ci ha fatto i complimenti, sappiamo però che possiamo fare meglio, ripartendo dalle cose positive. Mi trovo bene a giocare in due in attacco, ma comunque con Colombo l'affinità sta diventando importante: può capitare che giochi io con lui o altri giocatori, interessa fare comunque punti".
