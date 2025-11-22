Napoli, Conte: "Si parla di gossip e non degli infortuni. Penso ai problemi, non alle fesserie"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN e ha esordito con una battuta di risposta all'amico Ciro Ferrara: "Due settimane che non mi vedete? Sì, ma due settimane che vi sto facendo parlare. Diciamo che non vi ho fatto sentire l'assenza".

A un certo punto ha detto a Oriali che la squadra si stava facendo il mazzo.

"C'era energia positiva, c'era elettricità in tutto lo stadio. Coinvolgo tutto lo stadio perché secondo me era da un po' che non avvertivamo tutta questa positività e quest'energia. Sono stati bravi i ragazzi, ma al tempo stesso oggi l'ambiente era caldo. E quando c'è questo tipo di ambiente è trascinante. Non era semplice contro una squadra per me molto forte, come l'Atalanta. Abbiamo perso 3-0 qui in casa l'anno scorso. Ci ha portato a fare una partita d'intensità importante. Nel secondo tempo il gol subito ci ha messo un po' d'ansia, potevamo gestire meglio la palla, ma va bene comunque perché secondo me un po' si sofferenza serve anche".

De Laurentiis ha scritto che oggi si è ripreso in mano la squadra, che ha seguito le sue istruzioni.

"Non c'era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro. Abbiamo un rapporto molto stretto e forte. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta, che non ha maschere. Io non riesco a mettere maschere e questo credo non piaccia a tanti. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Nell'onestà, nella schiettezza, nella veridicità dei fatti e dei rapporti che ho coi ragazzi, sanno che mai nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto con la squadra sarà sempre molto forte. Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità perché ho detto che forse non sto riuscendo a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, me la sono presa io la responsabilità. Detto questo, stiamo facendo di necessità virtù. L'ultima tegola di Anguissa in nazionale, dieci settimane fuori. Insieme a De Bruyne, Lukaku, GIlmour, Spinazzola. E poi ti tocca nel giro di pochissimo di cambiare modulo perché abbiamo pochi centrocampisti. Queste cose non vengono messe in conto. Si va più sul gossip che sulle cose leali. Oggi avevamo solo McTominay e Lobotka. Elmas è un jolly, in nazionale ha fatto la seconda punta e con noi ha giocato ovunque. E poi abbiamo un giovanissimo di ottime prospettive come Vergara. Ora dobbiamo giocare ogni tre giorni e queste sono le problematiche vere che mi devono far pensare. Le altre sono tutte fesserie".

Lukaku quando rientra?

"Ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Andrà monitorato. Non ci dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante. Già il fatto che sia rientrato col gruppo è stato molto importante. Romelu, come Anguissa, sono ragazzi che è importante avere nello spogliatoio, sono positivi, danno energie. E Romelu da questo punto di vista ci è mancato, anche come esperienza".

Vuole rubarle il mestiere? L'abbiamo visto fare quasi da vice nel finale.

Io gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l'allenatore. Alle persone a cui voglio bene sconsiglio vivamente di fare l'allenatore, alle persone invece che mi stanno antipatiche lo consiglio (ride, ndr)".