Cremonese-Atalanta 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye (16' st Bianchetti); Barbieri, Floriani Mussolini, Payero (28' st Folino), Vandeputte, Zerbin (40' st Vazquez); Vardy, Sanabria (1' st Sarmiento). A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Bonazzoli. All.: Nicola
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon (36' st Sulemana); Bellanova, Ederson, Pasalic (36' st Brescianini), Zalewski; De Ketelaere (12' st Samardzic), Lookman; Krstovic (12' st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Obric, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. All.: Juric
Arbitro: Arena
Marcatori: 33' st Vardy (C), 39' st Brescianini (A)
Ammoniti: Floriani Mussolini (C), Vardy (C), Scamacca (A), Vazquez (C)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.