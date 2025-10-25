Atalanta, Brescianini: "Dobbiamo ritrovare lucidità, nell'ultimo passaggio e nel tiro"

Il centrocampista dell'Atalanta Marco Brescianini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro la Cremonese chiusa sull'1-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Puoi portare concretezza?

"Quest'anno siamo di più, ma le partite sono tante e ognuno deve dare il suo contributo. Bisogna credere in quello che si fa e sfruttare ogni occasione. Dobbiamo ritrovare più lucidità nell'ultimo passaggio e nel tiro e portare a casa punti".

Testa al Milan?

"Dobbiamo prepararla bene, senza sentire la pressione. Il loro livello deve essere uno stimolo in più".