Giaccherini boccia Gimenez: "Col Pisa ha proprio sbagliato gara. Appena torna Pulisic..."

È rimasto a secco anche ieri sera Santi Gimenez, sostituito nella ripresa da mister Massimiliano Allegri. L'ex calciatore Emanuele Giaccherini, intervenuto in diretta su DAZN, ha parlato così del centravanti messicano del Milan: "Partita insufficiente di Gimenez. Ha proprio sbagliato prestazione: non l’ho visto coinvolto nel gioco. Magari il suo compito è anche giocare nell’ombra per creare spazio ai compagni ma non l’ho visto bene. Poco, poco, c’è bisogno di un qualcosa in più.

Quando torna Pulisic rischia di uscire dall'undici titolare?

"Se questo è il modulo sicuramente, sì. Leao non lo togli mai".

LE PAGELLE DI TMW DEL MILAN (a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Mai impegnato nel primo tempo, non può nulla sulle due reti pisane.

De Winter 5 - Prima da titolare, complice l'imminente sfida contro l'Atalanta martedì. Si gioca malissimo le sue carte provocando ingenuamente il rigore che vale il pareggio del Pisa.

Gabbia 5.5 - Soffre poco ma alla fine lascia un buco nell'azione che porta al gol di Nzola. Resta il dubbio sul fallo ai suoi danni.

Pavlovic 6.5 - Del trio di difesa è quello che si fa notare maggiormente per la propensione a sganciarsi e a fungere da ala aggiunta. In più di un'occasione va al traversone per gli attaccanti.

Saelemaekers 6.5 - Trequartista per necessità contro la Fiorentina, viene ricollocato a destra e torna ad essere a suo agio. Anche quando le cose si mettono male prova a suonare la carica. E quasi fa un eurogol al 98'.

Fofana 5.5 - Qualche buon recupero e suggerimento, prova anche la gioia personale che ancora non arriva. E c'è anche qualche pallone perso in maniera pericolosa.

Modric 6.5 - Nel primo tempo giganteggia a centrocampo, decidendo i ritmi della partita e semmai la vera notizia è che ha sbagliato due passaggi. Soffre un po' anche lui nella ripresa pur essendo sempre il più lucido.

Ricci 5.5 - Parte discretamente bene, di fatto è lui a suggerire Leao in occasione del primo gol ma non riesce a salire in cattedra, anche quando le cose si mettono male.

Bartesaghi 5.5 - Ci vorrebbe più coraggio da parte sua in una partita che almeno nel primo tempo era in pieno controllo. Dal 76' Athekame 6.5 - È tutt'altro che bello a vedersi, ma ha un gran cuore. Ha colpe specifiche sul gol di Nzola ma evita al Milan una figuraccia cosmica segnando il 2-2. Serata speciale per lo svizzero, al suo primo gol in Serie A.

Gimenez 5 - Non sembra particolarmente a suo agio in coppia con Leao. Pochi palloni toccati, mai pericoloso, mai un dialogo col portoghese. Deciso passo indietro rispetto alle precedenti due partite. Dal 76' Nkunku 5.5 - Non toglie le castagne da fuoco e spreca una palla gol abbastanza semplice.

Leao 6.5 - Si è sbloccato con la Fiorentina, si presenta contro il Pisa con un carico di autostima enorme che lo porta a ripetere la magia contro i viola. In alcuni momenti della partita dà sempre l'aria di non avere la giusta cattiveria per chiudere la partita ma è l'unico che crea qualcosa davanti, centrando pure una traversa.

Allenatore Massimiliano Allegri 5.5 - "Queste partite si portano a casa solo se si ha rispetto dell'avversario" sono le sue parole prima della partita. Il Milan la sblocca e non è cattivo abbasanza per chiuderla. E si complica la vita in modo inspiegabile.