Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa dopo il successo di Lecce. Queste le sue parole su Lucca: "Ha fatto la sua partita. Fa parte di quei ragazzi che arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia. Dobbiamo avere pazienza. Oggi Lang ha giocato la prima da titolare. Elmas è un ragazzo di valore, può coprire diversi ruoli. Poi voglio fare un applauso a Gilmour. Oggi il dottore mi ha detto che non stava bene. Non ci fosse stato lui, visto che non c'è Lobotka, avrei dovuto inventare qualcosa".

Il Lecce? Cosa ne pensa?

"Posso dire solo cose positive sul Lecce. Ha tenuto botta in maniera importante, giocare in casa dà una spinta in più. E' una squadra organizzata. Di Francesco lo conosco benissimo, è un bravissimo allenatore. Il Lecce riesce sempre a tirare fuori dal cilindro qualcosa coi nuovi giocatori, Corvino e Trinchera sono veramente top. Mi auguro che il Lecce rimanga sempre in Serie A. Sono un leccese purosangue, tifo Lecce e le radici saranno sempre quelle di un leccese, non me lo toglierà niente e nessuno".