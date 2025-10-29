Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"

Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:30Serie A
Simone Lorini

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa dopo il successo di Lecce. Queste le sue parole su Lucca: "Ha fatto la sua partita. Fa parte di quei ragazzi che arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia. Dobbiamo avere pazienza. Oggi Lang ha giocato la prima da titolare. Elmas è un ragazzo di valore, può coprire diversi ruoli. Poi voglio fare un applauso a Gilmour. Oggi il dottore mi ha detto che non stava bene. Non ci fosse stato lui, visto che non c'è Lobotka, avrei dovuto inventare qualcosa".

Il Lecce? Cosa ne pensa?
"Posso dire solo cose positive sul Lecce. Ha tenuto botta in maniera importante, giocare in casa dà una spinta in più. E' una squadra organizzata. Di Francesco lo conosco benissimo, è un bravissimo allenatore. Il Lecce riesce sempre a tirare fuori dal cilindro qualcosa coi nuovi giocatori, Corvino e Trinchera sono veramente top. Mi auguro che il Lecce rimanga sempre in Serie A. Sono un leccese purosangue, tifo Lecce e le radici saranno sempre quelle di un leccese, non me lo toglierà niente e nessuno".

Articoli correlati
Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora... Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
I retropensieri di Conte vs Marotta: Napoli-Inter non è ancora finita I retropensieri di Conte vs Marotta: Napoli-Inter non è ancora finita
Napoli, Conte sugli arbitri: "Non è giusto venire qui a lamentarmi, ma non siamo... Napoli, Conte sugli arbitri: "Non è giusto venire qui a lamentarmi, ma non siamo scemi"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre
Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"... Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"
Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta... Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta
Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"... Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"
Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"... Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"
Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora... Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Costacurta: "Milan molto meglio senza Leao. Modric? Boban ha rotto per anni..." Costacurta: "Milan molto meglio senza Leao. Modric? Boban ha rotto per anni..."
Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso... Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso di liberazione"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
2 Postecoglou può sedersi sulla sua terza panchina del 2025: è tra gli opzionati del Celtic
3 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
4 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
5 Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.1 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.2 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
Immagine top news n.3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Dybala falso nove. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.4 Secondo pari di fila per il Milan, settimo in questa Serie A per l'Atalanta: a Bergamo è 1-1
Immagine top news n.5 Il Napoli supera il mal di trasferta: Milinkovic-Savic e Anguissa hanno ragione del Lecce
Immagine top news n.6 Spalletti sempre più vicino alla Juventus: fumata bianca prevista nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"
Immagine news Serie A n.3 Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Chichizola dopo il ko nel derby: "Abbiamo dominato, la Reggiana ha tirato due volte"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Foti: "Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi stanno lavorando al massimo"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Risultato giusto. Sono contento dell'atteggiamento"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Vittoria importante, ma dobbiamo restare calmi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Avremmo meritato l'intera posta avendo saputo creare ben più di loro"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Joronen: "Siamo incazzati, Dobbiamo capovolgere la situazione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, incontro positivo per la cessione: attese novità per giovedì
Immagine news Serie C n.2 Rimini verso la cessione? D'Alesio: "Siamo tutti in attesa, noi pensiamo solo al campo"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, anche Ternana e Union Brescia agli ottavi di finale
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Zonta: "Mesi lunghi e difficili, non sono mai stato fermo così tanto"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, tegola Nicastro: lesione al polpaccio sinistro per l'attaccante
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Capuano si presenta: "Ho accettato con entusiasmo, usciremo da questa situazione"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.4 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…