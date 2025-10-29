Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta

Ademola Lookman è tornato, l'attaccante nigeriano è tornato a marcare il tabellino con l'Atalanta a distanza di 5 mesi dall'ultima volta, trovando allo stesso tempo la rete numero 100 da professionista tra club e nazionali.

C'è inoltre un curioso dato riportato dal portale di raccolta statistica sul calcio Opta, che segnala come Lookman abbia segnato quattro gol contro il Milan, tutti in casa. L’attaccante è il giocatore dell’Atalanta con più reti realizzate contro i rossoneri tra le mura amiche nella competizione.

E a proposito della prestazione di Lookman contro il Milan, ha così parlato nel post-partita Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta: "Abbiamo forzato in tutte queste partite, facendolo giocare 90 minuti per fargli ritrovare la condizione. Sul campo è uno spettacolo, ha grande carica e sono contento per lui. Oggi grande partita e grande gol".