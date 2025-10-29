Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"

A Eusebio Di Francesco è toccato l'ingrato compito di tornare sul rigore sbagliato da Camarda nel post-partita della gara persa in casa dal Lecce contro il Napoli: "Bisogna farlo crescere, questa volta si è voluto prendere delle responsabilità fortemente. Gli servirà per la crescita, peccato averla però pagata. E' ben voluto da tutti, quando batti i rigori a questi livelli la porta si rimpicciolisce. Peccato, questi ragazzi meritavano una gioia".

Avete riempito poco l'area di rigore?

"Stiamo lavorando in questa direzione, abbiamo avuto difficoltà iniziali. Ho abbassato Coulibaly e alzato Berisha e la squadra mi ha dato risposte differenti. Dopo questo cambio la squadra si è rialzata. Dobbiamo invertire il trend, tenerci stretta la partita e mettere da parte la sconfitta, mi ha infastidito tanto".

Camarda avrebbe meritato qualche minuto in più?

"La squadra ha fatto un'ottima prestazione, di Camarda abbiamo già parlato. E' uscito quando doveva uscire. Questa prestazione ci deve dare forza, deve dare forza ai ragazzi e all'ambiente. Se la gente ha apprezzato la prestazione dobbiamo dare continuità. La squadra è stata in partita con tutti i suoi elementi".

Banda ha giocato una partita importante?

"Si è guadagnato la titolarità con gli allenamenti. Oggi ha difeso anche all'interno dell'area di rigore. Sta acquisendo mentalità e condizione".