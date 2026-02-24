Atalanta, Carnesecchi: "Battere il Napoli ci ha dato fiducia. Rimonta difficile, ma ci proveremo"

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di ritorno di Champions League con il Borussia Dortmund: “Non ci siamo dati per finiti, sin dal triplice fischio dell’andata. Siamo rimasti concentrati su questa partita, anche in campionato, e la vittoria sul Napoli ci ha dato una botta di fiducia. Siamo pronti: sappiamo che è difficile, ma ci proveremo”.

Cosa serve?

“Ci vuole calma, ci vuole pazienza. Non serve andare all’arrembaggio come l’anno scorso con il Bruges, ma quell’esperienza ci può aiutare”.

Cosa ti aspetti dal pubblico?

“Servirà uno stadio come al solito, come nelle notti di Champions, ma dovremo essere bravi anche noi a portarlo dalla nostra parte, con aggressività e con duelli tosti. Ci siamo preparati anche per questo, saremo pronti e chiederemo il loro aiuto”.

Guirassy è uno di quegli attaccanti che non fa dormire un portiere?

“Esattamente, è uno di quegli attaccanti lì. È fortissimo, completo, dominante, però noi rispetto all’andata abbiamo fatto qualche aggiustamento per riuscire a spegnerlo un po’. Siamo pronti, lui è fortissimo ma siamo preparati”.

Avete fatto un fioretto?

“Non c’è tempo, perché siamo belli impegnati anche sugli altri obiettivi. Rimaniamo concentrati a prescindere da quello che succederà”.