Carnesecchi da top d'Europa. Ma per i portieri non c'è grande spazio per offerte

Marco Carnesecchi è probabilmente il miglior portiere per rendimento di questa stagione in Serie A. Quando l'Atalanta ha problemi si affida al suo numero uno, bravissimo a dire di no agli attaccanti avversari. Ottimo nel weekend a mettere una pezza sul tentativo di Alisson Santos, con il Napoli ha avuto un pomeriggio relativamente tranquillo, molto diverso da quello contro il Como - per esempio - oppure contro la Lazio, dove gli interventi sono stati parecchi per evitare di prendere gol.

Nelle ultime settimane diversi club si sono interessati. Il problema dipende ovviamente dalla valutazione che ne fa l'Atalanta, superiore ai 40 milioni. Difficile pensare, almeno in Italia, a una squadra capace di spendere quella cifra per il portiere. Forse l'unica può essere l'Inter - in caso volesse sostituire Sommer - ma resta da capire se non punterà dritta su Vicario oppure su un altro profilo meno costoso.

Pochissimi i numeri uno, nel corso della storia del gioco, a costare più di 35 milioni. Questa la lista nel corso degli anni.

Kepa Arrizabalaga (dall’Athletic Bilbao al Chelsea, 80 milioni €)

Alisson (dalla Roma al Liverpool, 62.5 milioni €)

Gianluigi Buffon (dal Parma alla Juventus, 52.8 milioni €)

Andre Onana (dall’Inter al Manchester United, 52.5 milioni €)

Lucas Chevalier (dal Lille al PSG, 40 milioni €)

Ederson (dal Benfica al Manchester City, 40 milioni €)