Juventus, Di Gregorio non convince: tanti nomi per il prossimo anno, occhio a De Gea

Tra i vari problemi che attanagliano la Juventus di Luciano Spalletti c'è anche quello del portiere, con Michele Di Gregorio protagonista di un'incertezza - non la prima in questa stagione - ieri contro il Como che ha contribuito a far segnare a Vojvoda la rete dello 0-1. Non è un mistero che, in casa bianconera, si stiano valutando varie opzioni in vista della prossima stagione.

Stando a quello che riporta Tuttosport, il nome in cima alla lista dei dirigenti juventini è quello di Marco Carnesecchi. Un altro profilo che piace è quello di Guglielmo Vicario, che in estate terminerà la sua avventura al Tottenham diventando dunque un pezzo pregiato del mercato. Qualche mossa è già stata fatta per Elia Caprile, ma non c'è molta convinzione riguardo al fatto che sia un reale upgrade rispetto a Di Gregorio.

Infine, una possibile soluzione d'esperienza. David De Gea è desinato a lasciare la Fiorentina a fine stagione: in questi mesi non sono mancati errori, ma nel complesso in porta dà sicurezza grazie al suo carisma e al suo curriculum oltre che ovviamente alle sue qualità.