Atalanta, Carnesecchi: "Felicissimi di Palladino, vogliamo raggiungere gli obiettivi"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 sul Torino: "Questi traguardi si raggiungono di squadra, quando c'è questo pressing degli attaccanti per noi difensori è più semplice. Bisogna continuare così, siamo contenti e cerchiamo di lavorare per migliorare ancora di più".

Qual è la vostra percezione?

"La percezione nostra è che abbiamo tantissima qualità, siamo una squadra forte e ci sta entrando dentro. Siamo propensi a fare risultato, il campionato è lungo e sappiamo quali sono i nostri obiettivi. Non raggiugerli sarebbe una disfatta. C'è grande entusiasmo in questo momento, ogni stagione fa storia a sé: non bisogna vivere di ricordi".

Cosa è cambiato con Palladino?

"In questo momento una differenza è che si sono delineate delle cose, i risultati portano entusiasmo. Siamo felicissimi del mister, perché ci ha dato tanta energia. Il mister è veramente forte nel preparare le partite, abbiamo messo in difficoltà anche l'Inter che è una delle migliori squadre d'Europa. Lo ascoltiamo, perché ci porterà lontano".