Atalanta, Carnesecchi non si nasconde: "In questo momento ci sentiamo veramente forti"

Terza vittoria in una settimana per l’Atalanta che, dopo Roma e Bologna, batte anche il Torino per 2-0 grazie al ritorno al gol di De Ketelaere e al colpo del ko finale di Pasalic. Nel mezzo, però, anche un paio di grandi interventi del solito super Marco Carnesecchi, che ha parlato così nel dopo partita ai microfoni ufficiali del club: “È data una vittoria di un peso incredibile e che per questo ci rende molto felici. Ora dobbiamo dare continuità a questo percorso per vedere dove possiamo arrivare a fine campionato”.

Siete stati bravi anche a soffrire nella ripresa.

“In questo momento ci sentiamo veramente forti e concentrati in certi frangenti della partita, com’era successo anche a Bologna. Il gol di Pasalic? Siamo felicissimi per lui, è un esempio, non per il mondo del calcio ma proprio per la vita”.

Cosa è cambiato?

“Questo va chiesto al Mister. Noi siamo felicissimi di averlo qui perché ci ha trasmesso una forza e un entusiasmo incredibili. Adesso abbiamo visto qual è la strada e c’è da percorrerla sempre più forte. Continuiamo cosi”.