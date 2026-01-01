Atalanta, Carnesecchi: "Più difficile la parata su Simeone". Poi aggiorna sulle sue condizioni

Nel post partita di Atalanta-Torino, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il portiere dei padroni di casa Marco Carnesecchi. Queste le sue parole, iniziando dalle sue condizioni fisiche: "Sono un po’ indolenzito ma penso che sia una cosa muscolare. Speriamo che non sia niente di grave”

Quanto è importante la gestione?

“Questa è una qualità che hanno le grandi squadre, il saper gestire i momenti sporchi della partita. Prima ci mancava, ora sta arrivando e dobbiamo continuare cosi”.

Più difficile la parata su Maripan o su Simeone?

“Secondo me è l’uscita, ma forse la più bella è la prima. Dipende se cerchiamo l’highlights o l’utilità (ride, ndr)”.

Sei soddisfatto di come state lavorando?

“Tantissimo, è cambiato quello e di conseguenza i risultati. Noi siamo sempre stati una squadra fisica, che abbiamo sempre messo in difficoltà le squadre per il nostro ritmo. Ritrovando quello sono tornati i gol e le vittorie. Non siamo un gruppo attendista, se ci mettiamo troppo dietro non riusciamo a portare a casa il risultato”.